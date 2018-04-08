Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası!

    Oğuzhan Özyakup'a Newcastle kancası!

    Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'a İngiltere Premier Lig takımlarından talip var. Everton'ın yıldız oyuncuya devam ederken, son olarak Newcastle United'ın devreye girdiği iddia edildi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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