Fikret Orman'ın Göztepe maçı öncesinde Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar çok fazla tepki çekmiş ve gündemi epey meşgul etmişti. Bugün oynanan Beşiktaş maçında Demba Ba'nın net bir pozisyonu kaçırması da Fikret Orman'ın bu açıklamalarına bağlayanlar oldu. Maç sonrası Demba Ba'ya hem tepki gösteren hem de sahip çıkan taraftarların sayısı hiç de az değil. İşte o tweetler...