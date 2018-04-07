İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi.. – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    İngiliz medyası 'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..

    İngiliz medyası <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a>'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..

    İngiliz medyasına göre Manchester United'ın Belçikalı oyuncusunun akıbeti belli oluyor.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:56
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