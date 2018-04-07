Fikret Orman'dan Demba Ba açıklaması: Sezon sonu... – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan açıklaması: Sezon sonu...

    Fikret Orman'dan Demba Ba açıklaması: Sezon sonu...

    “Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan asla söylemem!... sezon sonunda bakacağımız bir futbolcu”

    Başkanı , önceki gün 'de forma giyen ile ilgili yaptığı, "Seneye Beşiktaş'a olmasını istiyoruz" sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. 'daki açılışında konuşan Başkan Orman, kendisine yöneltilen "Demba Ba'yla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Burada tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan da söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe'de iyi işler yapıyor, Allah işini rast getirsin" ifadelerini kullandı.

    BAŞKA YÖNE ÇEKMESİNLER
    Göztepe Kulübü Başkanı ve F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Demba Ba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili de Başkan Orman şu açıklamayı yaptı: "Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli, söylemekteki niyetim de belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın." Bu arada Başkan Orman, 'ın 'le ilgili 'Utanmaz adam' açıklamasına yönelik gelen soruya, "Ne söyleyeyim, benle ilgili sorular sorun. Başka camia ve küplerle ilgili sorular sormayın. Onun yorumunu siz yanıtlayın" yanıtını verdi.

    DERBiYE ÇOK VAR
    Başkan Orman, kendisine yöneltilen "'in 31. haftasında oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisinin şampiyonluğa nasıl etkisi olur sorusuna", "Nereden bileyim, o güne kadar çok var" yanıtını verdi. 'nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair-Play uygulaması ile ilgili gelen soruya Başkan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın gündeminde olan tek şey var şampiyonluk. olarak bir sıkıntımız yok" dedi
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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