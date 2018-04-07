Fikret Orman'dan Demba Ba açıklaması: Sezon sonu...
“Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan asla söylemem!... Demba Ba sezon sonunda bakacağımız bir futbolcu”
BAŞKA YÖNE ÇEKMESİNLER
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun Demba Ba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili de Başkan Orman şu açıklamayı yaptı: "Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli, söylemekteki niyetim de belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın." Bu arada Başkan Orman, Ümit Özat'ın Şenol Güneş'le ilgili 'Utanmaz adam' açıklamasına yönelik gelen soruya, "Ne söyleyeyim, benle ilgili sorular sorun. Başka camia ve küplerle ilgili sorular sormayın. Onun yorumunu siz yanıtlayın" yanıtını verdi.
DERBiYE ÇOK VAR
Başkan Orman, kendisine yöneltilen "Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisinin şampiyonluğa nasıl etkisi olur sorusuna", "Nereden bileyim, o güne kadar çok var" yanıtını verdi. UEFA'nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair-Play uygulaması ile ilgili gelen soruya Başkan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın gündeminde olan tek şey var şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok" dedi
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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