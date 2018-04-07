Emre Mor’a Güneş vetosu – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’a Güneş vetosu

    Emre Mor’a Güneş vetosu

    Türk oyunculara kapısı açık olan teknik direktör 'ten bir veto daha geldi.

    Türk oyunculara kapısı açık olan teknik direktör 'ten bir veto daha geldi. Güneş'in, Başkan Orman'ın için düşüncelerini sorduğunda verdiği cevap şaşırttı. Tecrübeli hocanın Emre Mor transferiyle ilgili, "Gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisi ama maalesef sıkıntılı bir isim. Yedek kaldığı anda Kerim gibi sıkıntı çıkarır, onunla çalışmak istemem" dediği iddia edildi .
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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