Domagoj Vida'ya Dinamo Kiev'den sürpriz teklif: Kapımız açık – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Domagoj Vida'ya Dinamo Kiev'den sürpriz teklif: Kapımız açık

    Domagoj Vida'ya Dinamo Kiev'den sürpriz teklif: Kapımız açık

    Formaya hasret kalan Vida için Ukrayna'dan sürpriz bir iddia geldi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Domagoj Vida'ya Dinamo Kiev'den sürpriz teklif: Kapımız açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN