Gökhan Gönül korkusu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    korkusu

    Gökhan Gönül korkusu

    ’ta ’ün idmanlara katılamaması ’i ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi endişelendiriyor.

    ' ta ile oynanacak zorlu maç öncesindeki sıkıntı giderek büyüyor. Bu karşılaşmada , Atiba, ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı takımda bu kadar sıkıntının üstüne bu kez de 'ün sakatlığı eklendi. Sakatlığı nedeniyle son iki idmana katılamayan tecrübeli futbolcu dünkü çalışmada da yer almadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş bu gelişme üzerine büyük bir endişeye kapıldı. Gökhan'ın Göztepe ile yapılacak karşılaşmada takımındaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi Gökhan için seferberlik ilan etti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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