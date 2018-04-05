Fabri’nin ikizleri ‘uğurlu’ gelecek – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ’nin ikizleri ‘uğurlu’ gelecek

    Fabri’nin ikizleri ‘uğurlu’ gelecek
    , bir yabancı oyuncusuna daha uğurlu geldi. Daha önce Fabian Ernst, ve şimdi de İspanyol kaleci 'nin ikizleri, bu oyuncular Be şiktaş'ta forma giyerken dünyaya geldi. İşin ilginci Ernst'in de, Sosa'nın da ikiz bebekleri olduğu sezonu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlamıştı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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