Beşiktaş'tan çifte harekat – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'tan çifte harekat

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan çifte harekat

    Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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