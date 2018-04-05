Beşiktaş transfer avında! Hocalar Portekiz'de... – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    transfer avında! Hocalar Portekiz'de...

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> transfer avında! Hocalar Portekiz'de...

    Talisca ve Oğuzhan'ın ayrılma ihtimaline karşı Kartal'ın hocaları hafta sonu Portekiz'de 4 maç izlediler.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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