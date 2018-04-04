Valencia kancası!
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın hesapları yapan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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