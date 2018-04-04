Valencia kancası!

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın hesapları yapan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.