Valencia kancası! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    kancası!

    Valencia kancası!

    Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın hesapları yapan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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