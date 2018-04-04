Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa... – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...

    Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...

    Beşiktaş yaz transfer döneminde Jose Sosa profilinde bir yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:51
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