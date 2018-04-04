Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...
Beşiktaş yaz transfer döneminde Jose Sosa profilinde bir yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:51
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Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Toplam 1
Yorum
bjk advers Oğuzhan'a yapilacak en iyi teklif kendisine git demek olacaktır ! Hem isteyeni var mı onuda görmüş oluruz !
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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