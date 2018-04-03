Ortada yeni ikili Adriano-Medel – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Ortada yeni ikili Adriano-

    Ortada yeni ikili Adriano-Medel
    Orta sahada 3 oyuncusundan yoksun olacak 'ta teknik patron , Adrinao'yu bu mevkiye kadırmayı düşündüğü bildirildi. Tecrübeli hocanın, sınavında Brezilyalı yıldızı, ile birlikte orta ikilide oynatıp önlerine de 'yı koyacağı gelen haberler arasında.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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