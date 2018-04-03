Galibiyet sayısı sürekli düştü – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Galibiyet sayısı sürekli düştü

    Galibiyet sayısı sürekli düştü

    'ın bu sezon beklentilerin altında kaldığını gösteren çok net bir istatistik var...

    'ın bu sezon beklentilerin altında kaldığını gösteren çok net bir istatistik var... 2015-16 sezonunda 49 maçta 31 galibiyet alan % 63, geçen sezon 59 maçta 32 galibiyet ile % 59 galibiyet yüzdesi ile oynamıştı. Beşiktaş bu sezon ise geride kalan 42 maçta 23 galibiyet alarak ancak % 54 galibiyet yüzdesiyle oynadı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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