Beşiktaş'ta Medel korkuttu! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'ta Medel korkuttu!

    Beşiktaş'ta Medel korkuttu!

    'de önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta Şilili oyuncu  antrenmanda yaşadığı sakatlıkla teknik ekibi korkuttu. Girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren yıldız oyuncu, tedavisinin ardından antrenmana devam etti.

    Beşiktaşlı futbolcu , dün akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:53
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