Beşiktaş'ta Medel korkuttu!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Şilili oyuncu Gary Medel antrenmanda yaşadığı sakatlıkla teknik ekibi korkuttu. Girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren yıldız oyuncu, tedavisinin ardından antrenmana devam etti.
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, dün akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 07:53
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
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Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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