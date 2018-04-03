Beşiktaşlı yıldız yuvadan uçuyor! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    yıldız yuvadan uçuyor!

    <a href="/index/besiktasli?id=65c62bd1-a955-43fb-9adc-2184b61bdb1f" class="" rel="tag">Beşiktaşlı</a> yıldız yuvadan uçuyor!

    Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup defteri sezon sonunda kapanıyor.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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