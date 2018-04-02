Talisca hakkında karar verildi! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Talisca hakkında karar verildi!

    Talisca hakkında karar verildi!
    Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi: Bonservisi alınacak… Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran Benfica'nın da iştahını kabartmıştı. Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı. Yönetim, oyuncu için tüm fedakârlığı yapıp bonservisini alma kararı verdi. Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak. Amaç, 21 milyon Euro'nun üzerine satarak kâr getirecek bir operasyona imza atmak.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:31
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