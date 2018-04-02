Talisca hakkında karar verildi!
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:31
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Negredo'nun şampiyonluğa inancı tam
Toplam 6
Yorum
07KARTAL NEGREDO, İYİSİN HOŞSUN AMA BOŞSUN.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 21
Yorum
POYRAZ Aziz sen yaşlanmış bedavadan para alan Futbolcu lar almaya alışıksın bana hiç süpriz olmadı.Mayıs da senin işini Ali Koç bitirir inşallah.
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Erman Toroğlu: Bu adam hasta!
Toplam 3
Yorum
mesela Beşiktaşlı futbolcu yapsa elinde sopayla aslan kesilirsin.
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