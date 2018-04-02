Necip ve Medel göreve – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Necip ve göreve

    Necip ve Medel göreve

    , Atiba ve ’un cezalı duruma düşmesi orta sahasını çökertti. Güneş’in maçında bu bölgede Necip ve ’e forma vermesi bekleniyor

    , Alanyaspor'u 1-0 yenerken orta sahasını kaybetmişti. Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gördükleri 4. sarı kartlarla cezalı duruma düşerken, alternatif arayışına başladı. Bu hafta Vodafone Park'ta oynanacak maçında bu bölgede ile Gary 'in oynaması bekleniyor. Takımın jokeri olan Necip bu sezon ligde 3 maçta ilk 11'de şans buldu. Bu maçların ikisi berabere biterken, biri kazanıldı. Sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında oynamayan Medel'i ise Güneş savunma ve orta sahada kullandı. Şilili yıldızın ligde forma giydiği 18 mücadelede 1 asisti var.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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