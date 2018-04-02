Menajeri taliplerini açıkladı!
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.
Vos " Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:38
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Dur! Sahibi var
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Trabzonun gs maçında galip gelmeyeceğini sağır sultan bile biliyordu , Burak efendiyi izleyin yeter.
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 2
Yorum
anonim ya bi git başkanım artık git ne olursun!!! inşaat işini seviyorsan başkanlığı kulübün inşaat işleri yapma şartıyla bırak ama git artık yaw!!
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 2
Yorum
MUSA FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIKLARI ÖRTME TAKTİĞİ
Menajeri taliplerini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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