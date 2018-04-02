Menajeri taliplerini açıkladı! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Menajeri taliplerini açıkladı!

    Menajeri taliplerini açıkladı!

    'ın kaptanı 'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.

    Vos " Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve 'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:38
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