Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor! Göztepe hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor! hazırlıkları devam ediyor

    Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor! Göztepe hazırlıkları devam ediyor

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri yapıldı. Ardından üç grup halinde değişmeli olarak top kapma ve pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmana yarı sahada minyatür kale maçla devam etti. İdman, koşuyla sona erdi.

    Antrenmanın ardından , ve Cyle Larin ekstra şut çalışması yaptı.

    Dizinde ağrısı bulunan ve antrenmana katılmayan 'ün tedavisine başlandı. Elmacık kemiğinde kırık olan ve bir süredir maskeyle çalışan Alvaro Negredo ise dinlendirildi.

    Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi'nden gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek ve plaket verdi. Öğrenciler, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu. İdmanı 'nin davetilisi bir grup taraftar da izledi.

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:55
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