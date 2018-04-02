"3’te 3’e kenetlendik"
Başkan Orman, ligde üst üste 3'üncü şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtirken, "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar uzak değil" dedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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