"3’te 3’e kenetlendik" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    "3’te 3’e kenetlendik"

    "3’te 3’e kenetlendik"

    Başkan Orman, ligde üst üste 3'üncü şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtirken, "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar uzak değil" dedi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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