Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:32
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!
Toplam 7
Yorum
pomak galatasaray destek görseydi 10 puan fark vardı,medel ve ouresmanın nasıl kollandığı ortada,ouresmaya çok daha önceleri cezalar verilmedi
-
Ağaoğlu projelerini açıklıyor!
Toplam 2
Yorum
seda agaoglu ts yi ayaga kaldirir, ama ts önce oyun stilini degiscek,geri paslar delirtici,geri pas yapmican ögren sunu
-
Melo yine sahayı karıştırdı!
Toplam 1
Yorum
UĞUR HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ
Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.