Orta saha düştü! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Orta saha düştü!

    Orta saha düştü!

    Alanyaspor karşılaşması 'a pahalıya patladı.

    Alanyaspor karşılaşması 'a pahalıya patladı. Siyah-beyazlıların 5 oyuncusu dün akşamki karşılaşmaya kart cezası sınırında çıkmıştı. Bu isimlerden , ve , dün de sarı kart gördükleri için cezalı duruma düştüler. Üç orta saha oyuncusu da önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Öte yandan 5 maç cezası bulunan Portekizli yıldızı Quaresma da Göztepe maçında yok.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:59
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