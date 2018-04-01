Kaldı ‘7’ final maçı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Kaldı ‘7’ final maçı

    Kaldı ‘7’ final maçı

    kaleci , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    kaleci , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fabri, "8 final maçımız vardı, hepsini de kazanmak istediğimiz. Bugün kazandık, kaldı 7!.. Kendi evimizde özellikle taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Bu bizi çok daha rahat hissetiriyor. Umarım bu istatistik (Yenilmezlik) devem eder" diye konuştu.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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