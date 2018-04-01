Kaldı ‘7’ final maçı
Beşiktaşlı kaleci Fabrico, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Beşiktaşlı kaleci Fabrico, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Fabri, "8 final maçımız vardı, hepsini de kazanmak istediğimiz. Bugün kazandık, kaldı 7!.. Kendi evimizde özellikle taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Bu bizi çok daha rahat hissetiriyor. Umarım bu istatistik (Yenilmezlik) devem eder" diye konuştu.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:04
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