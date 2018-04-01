Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül, sınırda terörle mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak için Hatay'a gitti.
Orman ve futbolcular, Hatay'da İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin'i makamında ziyaret etti.
Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Albay Uğur Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara askeri üniforma hediye etti.
Fikret Orman ile futbolcular, ziyaretin sonunda Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ayrıca, Başkan Fikret Orman ve futbolcular, Hatay'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile sohbet etti.
Siyah-beyazlı kulüp, Mehmetçiklerimize dağıtılmak üzere bin adet Beşiktaş formasını da Afrin'e gönderdi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:02
-
Ya Robben ya Ribery!
Toplam 15
Yorum
çapanoğlu napacan robeni filan ismail neyine yetmiyor aziz :)
-
Ben Arfa’da hiç umut yok
Toplam 1
Yorum
Fatih Gelmesin zaten. karakterli oyuncu alın bu takıma kuyt gibi. wan der wiel den Rvp den hiç mi ders çıkarmadınız.
-
Melo yine sahayı karıştırdı!
Toplam 4
Yorum
Hamit buna haber olay diyen insandan ve futboldan anlamiyor Melo yu alan takim Meloyu odu gibi bir insan ve oyuncu oldunu Kabul edecek
Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.