Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti

    Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti

    Beşiktaş Kulübü Başkanı ile futbolcular , , ve , sınırda terörle mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak için 'a gitti.

    Orman ve futbolcular, 'da İl Jandarma Komutanı 'i makamında ziyaret etti.

    Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Albay Uğur Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara askeri üniforma hediye etti.

    ile futbolcular, ziyaretin sonunda Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Ayrıca, Başkan Fikret Orman ve futbolcular, Hatay'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile sohbet etti.

    Siyah-beyazlı kulüp, Mehmetçiklerimize dağıtılmak üzere bin adet Beşiktaş formasını da Afrin'e gönderdi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN