Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçiklerimize moral ziyareti

Orman ve futbolcular, Hatay'da İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin'i makamında ziyaret etti.



Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Albay Uğur Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara askeri üniforma hediye etti.



Fikret Orman ile futbolcular, ziyaretin sonunda Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ayrıca, Başkan Fikret Orman ve futbolcular, Hatay'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile sohbet etti.



Siyah-beyazlı kulüp, Mehmetçiklerimize dağıtılmak üzere bin adet Beşiktaş formasını da Afrin'e gönderdi.