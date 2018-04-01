Beşiktaş Talisca'yla güldü! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'yla güldü!

    Beşiktaş Talisca'yla güldü!

    F.Bahçe, Trabzon ve G.Birliği’ni devirdikten sonra Başakşehir’e yenilen Kartal ’u ’nın golüyle yıktı; maç fazlasıyla da ikinci sıraya yükseldi

    Spor Toto 'in 27. haftasında , taraftarı önünde Aytemiz 'u konuk etti. Siyah-beyazlılar 90 dakika sonunda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren tek golü 29. dakikada Anderson kaydetti. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Başakşehir'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

    Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kazasız dönerek önemli bir avantaj elde etti. Quaresma, Medel ve Adriano gibi üç önemli oyuncusundan yoksun olarak mücadele eden siyahbeyazlılar; saha ve seyirci avantajını da arkasına alarak 'altın' değerinde üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    Beşiktaş, bugün Trabzon'u ağırlayacak olan G.Saray ile Akhisar deplasmanına girecek olan Başakşehir'in puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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