Töre’de son karar bugün – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Töre’de son karar bugün

    Töre’de son karar bugün
    Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon 'ta hiçbir maçta forma giyemeyen , hafta boyunca takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığının geçtiğini ve tamamen hazır olduğunu açıklarken; son kararı teknik direktör Güneş verecek.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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