Beşiktaş'a Alanya maçı öncesi müjde – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'a Alanya maçı öncesi müjde

    Beşiktaş'a Alanya maçı öncesi müjde

    'ta , Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak 'ta sevinci yaşandı.

    Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu uzun süre sonra Beşiktaş'ın maç kadrosuna dahil edildi. Töre, en son 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş'ta maça çıkmıştı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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