Beşiktaş'a Alanya maçı öncesi müjde
Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci yaşandı.
Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu uzun süre sonra Beşiktaş'ın maç kadrosuna dahil edildi. Töre, en son 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş'ta maça çıkmıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:35
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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