Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmasıyla devam etti.
Taktik programın yer aldığı bölümde ise tam sahada çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.
Beşiktaş, bu antrenmanla, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:09
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 10
Yorum
mehmet kesinlikle ve kesinlikle bir defa daha görev gelirse ben ve stada defalarca gittiğim 800 e yakın arkadaş grubumuz bırakacaz
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 10
Yorum
USTA YORUMCU MADEM 1959 ÖNCESİ KUPALAR SAYILMIYOR. FB-GS ARASINDA OYNANAN MAÇLARIDA HESAPLAMAZSAK FENERİN GS YE 23 MAÇ OLAN GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 33 OLUR
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Biz taraftarların sloganı da Ferdi babadan HUZURUM KALMADI.
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