Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

    Beşiktaş Futbol Takımı, 'in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmasıyla devam etti.

    Taktik programın yer aldığı bölümde ise tam sahada çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.

    Beşiktaş, bu antrenmanla, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:09
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