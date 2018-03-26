Komşu 'Fortounis’ dedi – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Komşu 'Fortounis’ dedi

    Komşu 'Fortounis’ dedi

    Yunan medyası, Olympiakos Başkanı Marinakis'in takıma yatırım yapmama kararı aldığını belirtip "Fortounis çok uygun bir fiyata Beşiktaş'a gidebilir" diye yazdı

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komşu 'Fortounis’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN