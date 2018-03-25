Oğuzhan dönüyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    dönüyor

    Oğuzhan dönüyor

    Sakatlığı sebebiyle kampından ayrılan ve sağ kalça adalesinde yırtık tespit edilen 'ın dönüş tarihi büyük ölçüde netleşti.

    Sakatlığı sebebiyle kampından ayrılan ve sağ kalça adalesinde yırtık tespit edilen 'ın dönüş tarihi büyük ölçüde netleşti. Yıldız futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlayabileceği ve Güneş'in şans vermesi halinde Alanya'ya karşı oynayabileceği bildirildi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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