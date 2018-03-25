Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'ın golcüleri, geçmişi aratıyor

    Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor

    Spor Toto 'de 50 puanla üçüncü sırada bulunan 'ta santrforlar, 26. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en kötü performansını sergiledi.

    Ligde zirvenin 4 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosunda bulunan santrforlar , Alvaro ve , 'deki 26 maç sonunda toplam 15 gollük katkı yapabildi. Siyah-beyazlı ekibin santrforları, bu performanslarıyla önceki 3 sezonun gerisinde kaldı.

    'ta devre arasında 'nin Everton takımına olan Cenk Tosun, ilk yarıda 8 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında kadroya dahil edilen Alvaro Negredo, 5 defa gol sevinci yaşadı. Cenk'in ayrılmasının ardından transfer edilen Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 gol atabildi. Beşiktaş'ta bu sezon sadece 3 lig maçında şans bulabilen ise ligde topu ağlara gönderemedi.

    Beşiktaş'ta bu sezon santrforların verimi, özellikle Cenk Tosun'un ayrılmasıyla düştü. Siyah-beyazlı ekip, Cenk Tosun sonrası ligin ikinci yarısındaki 9 karşılaşmada Vagner Love (2) ve Negredo (1) ile 3 gol bulabildi.

    GEÇEN SEZON 24 GOL ATTILAR
    Siyah-beyazlı ekipte, geçen sezon santrforlar 26 lig maçında 24 gol bulmayı bildi.

    Beşiktaş'ta 2016-2107 sezonunda kadroda yer alan santrforlardan Cenk Tosun, 26 haftalık bölümde 16 gol atarak dikkati çekti. Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar 6 ve da 2 kez fileleri havalandırdı.

    EN VERİMLİ DÖNEMLERİ 2015-2016'DA OLDU
    Beşiktaş'ın santrforları, 26. haftalar dikkate alındığında en verimli dönemi 2015-2016'da yaşadı.

    Söz konusu sezonda oynama şansı bulan Mario Gomez ile Cenk Tosun, toplam 25 gollük katkı yaptı. Gomez, 19 kez gol sevinci yaşarken, Cenk Tosun 6 gol kaydetti.

    2014-2015'TE 20 GOL ATTILAR
    Geride kalan 3 sezonda transfer ettiği golcülerden verim alan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda kadroda yer alan santrforlardan da yararlanmasını bildi.

    Siyah-beyazlı ekipte, özellikle 2014-2015'teki performansıyla ön plana çıktı. Şu an 'nin kadrosunda yer alan Demba Ba, 2014-2015'te Beşiktaş formasıyla 26 haftalık bölümde 15 kez fileleri havalandırdı. Diğer santrforlardan Cenk Tosun 3, Mustafa Pektemek ise 2 gol attı. Siyah-beyazlı ekip, bu üç isimle 20 gol buldu.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:16
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