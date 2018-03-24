Beşiktaş, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    , 'a hazırlanıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=23ddba95-d7db-4309-b2a0-3ad0e60b2141" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'a hazırlanıyor

    , 'in 27'nci haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Antrenmana milli takımlarda olan Babel, , Atiba, Larin, Vida, Tosic, , Quaresma, , Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , yarını izinli geçirecek ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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