Fabri ayrılıyor mu? – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ayrılıyor mu?

    Fabri ayrılıyor mu?

    'ta 'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.

    'ta zaman zaman eleştiri alsa da kalesinde güven veren kaleci 'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı yönetim henüz bir sonuç alamadı.

    Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.
    Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi:

    "Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. ldığı ücret bütün yabancılardan az bu konuda sizden anlayış bekliyoruz." İspanyol eldivenin menajerinin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

    BAŞKAN ÇÖZECEK
    Bu istek Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan ile yapılacak görüşmeden sonra çözüleceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi. (Habertürk)

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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