Beşiktaşlı yıldız: "En iddialı takım Galatasaray"
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel İtalya basınına açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan yıldız oyuncu İnter'de yaşadıklarından, Beşiktaş'tan ve şampiyonluk yarışından söz etti.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:41
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 18
Yorum
SONMAÇINOLSUN taraftarlar arasında büyük bir çoğunluğun defterinde silikti zaten bu şahıs.
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 6
Yorum
alik valbuena,ğuiliano,fernandao,aatıf ,elmas,oğuzkaan,ekici en çalışkan ve en iyileri
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F.Bahçe'ye City modeli!
Toplam 1
Yorum
şekip madem hocasınıda örnek alın birazda futboldan anlayan biri olsun yani herşey ot çim beton değil.seviyeli saygılı adam gibi bir hocada bulun
Beşiktaşlı yıldız: "En iddialı takım Galatasaray" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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