Beşiktaşlı yıldız: "En iddialı takım Galatasaray" – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı yıldız: "En iddialı takım Galatasaray"

    Beşiktaşlı yıldız: "En iddialı takım Galatasaray"

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

    La Gazzetta dello Sport'a konuşan yıldız oyuncu İnter'de yaşadıklarından, Beşiktaş'tan ve şampiyonluk yarışından söz etti.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:41
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