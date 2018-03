Ültimatom!

"Herkes kendisine çeki düzen versin. Her takım, her maçı kazanamaz ama kaybedeceksek de bizimle gurur duysunlar"



"Taraftarımız kalan maçlarda da bizi yalnız bırakmasın. Sezon sonunda şampiyon olamazsak hesabını benden sorsunlar"



"Rakiplerimizin fikstürü bizden zor, puan kayıpları olacaktır. 6 puan gerideki F.Bahçe'nin de şampiyonluk şansı var!"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin bitime 8 hafta kala oyuncularına tatlı sert uyarısını yaptı. Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamak istediklerini bu yüzden de herkesin kendisine çeki düzen vermesini isteyen Şenol Güneş, Başakşehir önünde alınan yenilgiden çok oynanan kötü futbola takıldı. Başta Lens ve Talisca olmak üzere hayal kırıklığı yaşayan oyuncularla birer görüşme yapan Güneş; "Hiç bir takım her maçı kazanamaz ama kaybederken bile sahada gurur duyulacak bir takım olmalı" ifadelerini kullandı.



BİZİMLE OLUN

Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle son oynanan Başakşehir maçının kaybedilmesinden çok oynanan futbolun kötülüğüne dikkat çekerken, bununla ilgili olarak taraftarlara da seslendi. Ligde kalan 8 maçtan 5'ini sahalarında oynayacaklarını hatırlayan Şenol Güneş, "Her zaman olduğu gibi, kalan maçlarda da bizi yalnız bırakmayın. Bize inancınızı gösterin. Sezon sonunda şampiyon olamazsak hesabını benden sorun. Ama şimdi bizimle olun" diyerek taraftarlara mesaj vermeyi ihmal etmedi.



KREDİMİZ KALMADI

BU sezon tüm kredilerini tükettiklerine anlattı teknik direktör Şenol Güneş kalan 8 haftalık periyotta artık kayıp istemiyor. Deneyimli teknik adam, milli aradan sonra Vodafone Park'ta arka arkaya oynanacak Alanya ve Göztepe maçlarına 6 puan yazdı. G.Saray ve Başakşehir'in iki haftalık zorlu periyotta puan kaybı ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia eden Şenol Güneş, "Biz iyi oynayalım yeter. Bizim kadar, 6 puan geride olan F.Bahçe'nin de şansı var" sözlerini kullandı.

Risk almadan kazanamayız

BAŞAKŞEHİR maçında alınan yenilginin sorumluluğun üstlenen teknik direktör Şenol Güneş, istatistikler üzerinden bir değerlendirme yaptı. İkinci yarıda takımı %70.4 oranında topla oynayan tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda pasla oynamanın %94.67'yi bulmasını oyuncularının hiç 'risk almamasına' bağladı. Kendileri 18.26 dakika topla oynarken, Başakşehir'in sadece 7.46 dakika topla oynamasının yanında savunma mesafesinin 50.87 metrede kalması Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı.