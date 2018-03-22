Gittiğin gibi geri dönersin – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gittiğin gibi geri dönersin

    Gittiğin gibi geri dönersin
    Teknik direktör , daha önce de milli takıma çağrılan ama hiç formasını terletemeyen 'yı gitmeden uyardı.

    Tecrübeli teknik adam kampına katılmadan önce Brezilyalı oyuncuya istatistiklerini gösterdi ve "60 kez topla buluşup 30 pas atmışsın; sadece %60 isabetin var. 6 şuttan 1 isabet çıkarmışsın. Takım için oynamalısın. Bunları orada yaparsan, gittiğin gibi geri dönersin" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gittiğin gibi geri dönersin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN