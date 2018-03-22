Vagner Love kayboldu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    kayboldu

    Vagner Love kayboldu
    'in 34 yaşındaki forveti Adebayor, performansıyla alkış alırken; 'da ligin tozunu atan ve gol krallığı yaşayan ise 'ta adeta 'stop' etti. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla yakaladığı 15 net gol pozisyonundan 6'sını yani 31'ini gole çeviren Brezilyalı golcü, Beşiktaş formasıyla ise 'de yakaladığı 6 net gol pozisyonundan sadece 1'inde gol atabildi, %17 gibi çok düşük bir yüzde yakaladı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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