Dinamo Kiev’de Boyko çıkmazı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’de Boyko çıkmazı

    Dinamo Kiev’de Boyko çıkmazı
    'tan kiralık olarak 'e giden kaleci Boyko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Daha önce Boyko için "Bizim en büyük kazançlarımızdan biri" diyen kulüp başkanı Igor Surkis'in, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Boyko'nun sezon sonunda bonservisinin alınması konusunda kararsız kaldığı ifade edildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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