Sezon sonunda dev operasyon!
Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:46
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 24
Yorum
Gerçek Fenerbahçeli Aykut hocam doğu söylüyor,,,verilmeyen net penlatımız var.gulyano net golü kaçırdı...korkak gs yine beraberliğe sevinmek için kadıköye geldi
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“Ciddi kalite farkı vardı”
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERBAHÇE EĞER LAYKAYIT OYNAMASA DÜNYADA YENEMEYECEĞI TAKIM YOK.OYUNCULAR 40 DAKIKALIK MAÇTA 10 DAKLKA CIDDI OYNUYOR.
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Fenerbahçe'den daha zor
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Evet zor olacak trabzon..Siz trabzon şampiyonluğa oynarken bizi kendi sahamızda yenmiştiniz sıra bizde bakalım..
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