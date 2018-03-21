Sezon sonunda dev operasyon! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Sezon sonunda dev operasyon!

    Sezon sonunda dev operasyon!

    Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:46
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