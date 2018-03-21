Sezon sonunda dev operasyon!

Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...