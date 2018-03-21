"Gideceksen şimdi git" – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    "Gideceksen şimdi git"

    "Gideceksen şimdi git"

    Orman'ın, olumsuz tabloya rağmen önümüzdeki günlerde Talisca için masaya oturması bekleniyor Beşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk (Yaklaşık 101 milyon TL) opsiyonu kullanmayı planlıyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:43
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