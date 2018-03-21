"Gideceksen şimdi git"
Orman'ın, olumsuz tabloya rağmen önümüzdeki günlerde Talisca için masaya oturması bekleniyor Beşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk (Yaklaşık 101 milyon TL) opsiyonu kullanmayı planlıyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:43
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 24
Yorum
Gerçek Fenerbahçeli Aykut hocam doğu söylüyor,,,verilmeyen net penlatımız var.gulyano net golü kaçırdı...korkak gs yine beraberliğe sevinmek için kadıköye geldi
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“Ciddi kalite farkı vardı”
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERBAHÇE EĞER LAYKAYIT OYNAMASA DÜNYADA YENEMEYECEĞI TAKIM YOK.OYUNCULAR 40 DAKIKALIK MAÇTA 10 DAKLKA CIDDI OYNUYOR.
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Fenerbahçe'den daha zor
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Evet zor olacak trabzon..Siz trabzon şampiyonluğa oynarken bizi kendi sahamızda yenmiştiniz sıra bizde bakalım..
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