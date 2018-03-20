Para var puan yok!
Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş’a pahalıya patladı. 44 milyon euro kazanan Kartallar, Avrupa maçları öncesi ve sonrası ligde 21 puan kaybı yaşadı
FATURASI AĞIR OLDU
Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla bu sezon 44 milyon euro kazanan Beşiktaş'a Avrupa macerasının faturası Süper Lig'de dolaylı olarak da olsa 21 puan şeklinde geri döndü. Bu sezon Avrupa'da 8 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlardan önce Süper Lig'de oynadığı maçlarda da istediğini alamadı. Avrupa'da oynadığı 8 maçtan önce ligde 8 maça çıkan Beşiktaş, bu 8 maçta 10 puan yitirdi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:03
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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