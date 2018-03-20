Para var puan yok! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Para var puan yok!

    Para var puan yok!

    Şampiyonlar Ligi, ’a pahalıya patladı. 44 milyon euro kazanan Kartallar, Avrupa maçları öncesi ve sonrası ligde 21 puan kaybı yaşadı

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi, ve 'de mücadele eden , Avrupa'da oynadığı maçların ardından ligde yaşadığı puan kayıpları ile dikkat çekiyor. Siyahbeyazlılar, Avrupa'dan Süper Lig'e dönüşlerde 8 maçta sadece 13 puan aldı. Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de tam 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, 2015-16 ve 2016- 17 sezonlarında istatistiklerini de geride bıraktı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Avrupa'dan Süper Lig'e dönüşlerde 18 maçın 13'ünden sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Avrupa dönüşlerinde 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı maçlardan önce de 10 puan kaybetti.

    FATURASI AĞIR OLDU
    Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla bu sezon 44 milyon euro kazanan Beşiktaş'a Avrupa macerasının faturası Süper Lig'de dolaylı olarak da olsa 21 puan şeklinde geri döndü. Bu sezon Avrupa'da 8 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlardan önce Süper Lig'de oynadığı maçlarda da istediğini alamadı. Avrupa'da oynadığı 8 maçtan önce ligde 8 maça çıkan Beşiktaş, bu 8 maçta 10 puan yitirdi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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