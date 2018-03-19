Lucescu takipte – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı maçlar öncesinde teknik direktör tribündeki yerini aldı.

    A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı maçlar öncesinde teknik direktör tribündeki yerini aldı. Rumen teknik adam yardımcısı ile birlikte karşılaşmayı takip etti. 'nun dünkü maçı izlerken bol bol not alması dikkat çekti. 'ın eski hocası ile da tribünden maçı izleyenler arasındaydı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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