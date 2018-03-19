Koridorlar yine karıştı

Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında koridor karıştı. Sahada gerilen ortam, koridorlara yansıdı. Hakemin ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünden sonra koridorlarda Beşiktaş teknik heyetinden bir ismin, hakeme tepki gösteren Başakşehirli oyunculara tepki gösterdiği öğrenildi. O sırada locadan soyunma odalarının bulunduğu bölüme gelen Arda Turan'ın araya girdiği ve bu kişinin Arda'ya küfür etmesi üzerine ortamın gerildiği öğrenildi. Beşiktaşlı Tolga Zengin'in de müdahil olduğu olayların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğü ve güvenlik tarafından önlendiği ifade edildi.

TOLGA ZOR TUTULDU

Sinirden deliye dönen Tolga Zengin'in soyunma odası koridorlarında zor tutulduğu bildirildi. Arda Turan'ın, kavga ile ilgili soru soranlara, Tolga ile sohbet ederken bir kişinin Tolga ile tartıştığını anlattığı bu sırada kendisini iten Tolga'nın o kişiye küfür ettiğini söylediği kaydedildi. Arda'nın kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.