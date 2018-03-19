Koridorlar yine karıştı
Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların soyunma odası koridorlarında atıştığı, antrenörlerin de tartıştığı öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin sahasında Fenerbahçe’ye yenildiği karşılaşmada da arbede yaşanmıştı
Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında koridor karıştı. Sahada gerilen ortam, koridorlara yansıdı. Hakemin ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünden sonra koridorlarda Beşiktaş teknik heyetinden bir ismin, hakeme tepki gösteren Başakşehirli oyunculara tepki gösterdiği öğrenildi. O sırada locadan soyunma odalarının bulunduğu bölüme gelen Arda Turan'ın araya girdiği ve bu kişinin Arda'ya küfür etmesi üzerine ortamın gerildiği öğrenildi. Beşiktaşlı Tolga Zengin'in de müdahil olduğu olayların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğü ve güvenlik tarafından önlendiği ifade edildi.
TOLGA ZOR TUTULDU
Sinirden deliye dönen Tolga Zengin'in soyunma odası koridorlarında zor tutulduğu bildirildi. Arda Turan'ın, kavga ile ilgili soru soranlara, Tolga ile sohbet ederken bir kişinin Tolga ile tartıştığını anlattığı bu sırada kendisini iten Tolga'nın o kişiye küfür ettiğini söylediği kaydedildi. Arda'nın kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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