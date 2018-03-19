Koridorlar yine karıştı – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Koridorlar yine karıştı

    Koridorlar yine karıştı

    Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların soyunma odası koridorlarında atıştığı, antrenörlerin de tartıştığı öğrenildi. Turuncu-lacivertlilerin sahasında ’ye yenildiği karşılaşmada da arbede yaşanmıştı

    Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında koridor karıştı. Sahada gerilen ortam, koridorlara yansıdı. Hakemin ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünden sonra koridorlarda Beşiktaş teknik heyetinden bir ismin, hakeme tepki gösteren Başakşehirli oyunculara tepki gösterdiği öğrenildi. O sırada locadan soyunma odalarının bulunduğu bölüme gelen 'ın araya girdiği ve bu kişinin Arda'ya küfür etmesi üzerine ortamın gerildiği öğrenildi. Beşiktaşlı 'in de müdahil olduğu olayların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğü ve güvenlik tarafından önlendiği ifade edildi.

    TOLGA ZOR TUTULDU
    Sinirden deliye dönen Tolga Zengin'in soyunma odası koridorlarında zor tutulduğu bildirildi. Arda Turan'ın, kavga ile ilgili soru soranlara, Tolga ile sohbet ederken bir kişinin Tolga ile tartıştığını anlattığı bu sırada kendisini iten Tolga'nın o kişiye küfür ettiğini söylediği kaydedildi. Arda'nın kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koridorlar yine karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN