Gökhan Gönül ile ilgili flaş iddia! – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ile ilgili flaş iddia!

    <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a> ile ilgili flaş iddia!

    Beşiktaş'a 2016'da gerçekleştirdiği 33 yaşındaki Gökhan Gönül transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile ilgili flaş iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN