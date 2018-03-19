Gökhan Gönül ile ilgili flaş iddia!
Beşiktaş'a 2016'da gerçekleştirdiği 33 yaşındaki Gökhan Gönül transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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