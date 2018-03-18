Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Babel, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin onlardan uygulamalarını istediği her şeyi sahaya yansıttılar. Tebrik etmek gerek" dedi.
Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, Önümüzde uzun bir yol var, inanıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecekler. Bizim için bir sorun yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var, herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor. Bu çok uzun bir yol. Bunu maç maç ele almak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, bir sonraki maça odaklanıp, o maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:56
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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