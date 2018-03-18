Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    : "Önümüzde uzun bir yol var"

    Ryan Babel: "Önümüzde uzun bir yol var"

    26'ncı hafta mücadelesinde Medipol kendi sahasında 'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    26'ncı hafta mücadelesinde Medipol kendi sahasında 'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Babel, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin onlardan uygulamalarını istediği her şeyi sahaya yansıttılar. Tebrik etmek gerek" dedi.
    Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, Önümüzde uzun bir yol var, inanıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecekler. Bizim için bir sorun yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var, herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor. Bu çok uzun bir yol. Bunu maç maç ele almak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, bir sonraki maça odaklanıp, o maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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