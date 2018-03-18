Q7’nin cezası sürüyor – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Q7’nin cezası sürüyor

    Q7’nin cezası sürüyor

    'ta cezalı , karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

    'ta cezalı , karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzon ve G.Birliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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