Pazartesi anılacak – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    anılacak

    <a href="/index/pazartesi?id=80330ded-1b58-40b6-a954-77467773aac3" class="" rel="tag">Pazartesi</a> anılacak
    'ın kurucularından Mehmet Şamil ve Hüseyin B. , kulübün kuruluş günü olarak kutlanan 19 Mart günü saat 11.00'de Eyüp Sultan Kabristanı'ndaki kabirleri başında anılacak. Tören için kulüp önünden servis kaldırılacak.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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