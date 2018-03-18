Milli müjde – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    müjde

    <a href="/index/milli?id=35eee5f6-e57c-4e80-ab61-350b08e23479" class="" rel="tag">Milli</a> müjde
    , 'nın ve Portekiz'le oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi. Yıldız isim, Koeman'ın açıkladığı 25 kişilik listede de yer bularak formayı giyme şansını güçlendirdi. Babel forma ile 46 maçta 6 gol kaydetti.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN