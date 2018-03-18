En keskin viraj – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    En keskin viraj

    En keskin viraj

    , rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1’e inecek; ’in 3, F.Bahçe’nin 5 puan önüne geçecek

    , 'in 26. haftasında Medipol 'e konuk olacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dün akşam oynanan derbide F.Bahçe ve G.Saray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti. , bu akşam rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1'e inecek; 'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek.

    BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE
    Bu akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Başakşehir ise Beşiktaş'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar geriledi.

    KARTAL'IN KABUSU OLDU
    Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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