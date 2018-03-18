En keskin viraj
Beşiktaş, rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1’e inecek; Başakşehir’in 3, F.Bahçe’nin 5 puan önüne geçecek
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dün akşam oynanan derbide F.Bahçe ve G.Saray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti. Beşiktaş, bu akşam rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1'e inecek; Başakşehir'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek.
BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE
Bu akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Başakşehir ise Beşiktaş'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar geriledi.
KARTAL'IN KABUSU OLDU
Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
-
"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
-
Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
En keskin viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.